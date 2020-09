Nieuwe besparingsronde bij Makro: personeel legt werk neer

In de vestigingen van warenhuisketen Makro in Machelen en Deurne is een staking uitgebroken. Het personeel verzet zich tegen het stopzetten van de tijdelijke contracten, waarbij 100 tot 200 werknemers van de keten moeten afvloeien.

De directie van Makro kondigde vanmorgen op een bijeenkomst van de ondernemingsraden van de zes vestigingen aan dat er een nieuwe besparingsronde komt. De keten zal de komende twaalf maanden wel de tijdelijke contracten afbouwen, klonk het daar. Volgens ceo Vincent Nolf gaat het om 100 tot 200 werknemers. De contracten van onbepaalde duur blijven buiten schot. De interne organisatie wordt wel herbekeken, waardoor sommigen een andere functie zullen krijgen.

Het bedrijf maakt gewag van ‘initiatieven om de structurele kosten aan te pakken die de economische ontwikkeling van Makro in de weg staan’. De directie wil naar eigen zeggen de vestigingen concurrentiëler maken, met ‘maximaal behoud van de werkgelegenheid, meer bepaald van de medewerkers met een contract van onbepaalde duur’. ‘Tijdelijke contracten integendeel zullen stap voor stap over 12 maanden afgebouwd worden.’

‘Het gaat over verschillende aantallen per winkel, voor alle winkels samen 100 tot 200 tijdelijke jobs’, verduidelijkt ceo Vincent Nolf. ‘Dit is een manier om de contracten van onbepaalde duur te beschermen.’ Die tijdelijke contracten worden niet meteen stopgezet, ze worden niet verlengd. ‘Er is geen sprake van sluitingen of een collectief ontslag.’

Afbakbrood en selfscanning

Makro kondigt voorts nog verschillende wijzigingen aan die mee de kosten moeten drukken. Zo wordt het aanbod boeken en tijdschriften afgebouwd, terwijl er nu een breed aanbod is. Vanaf 2021 worden geen rookwaren meer aangeboden. De bakkerij schakelt over op afgebakken producten, in plaats van een traditionele bakkerij.

Ook komen er zelfscankassa’s voor klanten die dat willen. Hier heeft Makro een achterstand op andere spelers, klinkt het. De beschikbaarheid van de kassa’s zal verhoogd worden via zelfscankassa’s. Meer dan 45 procent van de klanten heeft minder dan vijf artikelen, aldus Nolf. Ook is er sprake van een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur.

Staking

Na de middag meldde het vakbondsfront van BBTK, ACV Puls, CNE en ACLVB dat ‘vanaf nu’ personeelsacties niet uitgesloten zijn in de zes winkels in Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart. Na de informatiesessies van de directie besliste het personeel in Deurne en Machelen de winkeldeuren te sluiten, aldus Stijn Vandercruysse van de liberale vakbond ACLVB. Iedereen is zich bewust van de financiële situatie van Makro, zegt hij, maar ‘we begrijpen niet dat er geen dialoog mogelijk is of tegenvoorstellen gedaan kunnen worden’.

Volgens de bonden zal het personeel de rekening betalen. ‘Deze besparing zal volledig op de rug van het personeel gebeuren met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, wijziging van uurroosters en functies zonder enig sociaal overleg’, hekelden de christelijke, socialistische en liberale vakbonden. Volgens hen is er een ‘schrapping van een ongekend aantal personeelsleden’ en komt er een ‘ongebreidelde flexibiliteit en automatisatie’. Het personeel is de dupe van het plan.

Hogere omzet door corona

In 2018 voerde de keten een commerciële vernieuwing door om meer klanten aan te trekken. De daling van de jaaromzet werd zo teruggedrongen van meer dan 10 procent tot 1,5 procent. Dat cijfer verbeterde tot net boven nul, en toen kwam de coronacrisis, met een 20 tot 40 procent hogere omzet in de maanden, april, mei en juni, dankzij het hamstergedrag. Maar ook die forse omzetstijging was volgens Nolf niet voldoende om het verlies om te buigen in winst.

De keten kampt wel al langer met problemen in ons land. In juli was er bijvoorbeeld nog een staking in Machelen wegens banenverlies. Een maand eerder was er een staking in Lodelinsart, onder meer tegen de werkdruk. En in 2016 was er nog een herstructurering bij de keten. Een jaar later werd de elektronica-afdeling overgedragen aan Mediamarkt.