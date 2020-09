Na vier decennia verdwijnt familie-Williams uit F1

Claire Williams legt na de Grote Prijs van Italië van zondag haar functie als teamverantwoordelijke bij Formule 1-renstal Williams neer. Als laatste van de familie verlaat ze het team dat in 1977 werd opgericht door haar vader, Sir Frank.

Op 21 augustus maakte Williams bekend dat het team, dat vorig jaar 15 miljoen euro verlies leed, met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital een overnemer had gevonden. Tegelijk verzekerde Williams dat de naam van het team wordt behouden en de basis in het Engelse Grove blijft.

Maar voor Claire Williams heeft de overname dus wel gevolgen. ‘Het is met een zwaar gemoed dat ik mijn functies neerleg’, zegt de 44-jarige Engelse. ‘Ik had de erfenis van de familie Williams graag aan de volgende generatie doorgegeven. Maar de nood om een investeerder te vinden, leidde tot de verkoop van het team aan Dorilton Capital. Mijn familie heeft ons racingteam en onze mensen altijd voorop geplaatst en dat was absoluut terecht. Zelf zet ik een stap opzij zodat Dorilton een nieuwe start kan nemen als nieuwe eigenaar. Het was geen gemakkelijke beslissing maar het is voor alle betrokkenen de juiste. Het was een privilege in dit team en de wondere wereld die de F1 is te mogen opgroeien. Ik hield van elke minuut en ben enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Maar het is ook een enorm uitdagende sport en ik wil nu zien wat de wereld nog voor mij in petto heeft. En vooral wil ik nu tijd doorbrengen met mijn familie.’