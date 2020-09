Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra: knuffelen binnenkort weer toegelaten

De Taskforce covid-19 Zorg heeft een nieuwe kaderrichtlijn voor rusthuisbezoeken uitgeschreven. Vanaf maandag kan een bezoek weer fysiek plaatsvinden voor mensen die tot dezelfde bubbel behoren.

‘We zijn er binnen de taskforce in geslaagd om een kaderrichtlijn op te stellen die tegemoet komt aan de verwachtingen van alle vertegenwoordigers’, klinkt het bij Karine Moykens die de Taskforce covid-19 Zorg voorzit. Al maanden zitten woonzorgcentra gekneld in een ongemakkelijke spreidstand tussen medische veiligheid enerzijds, en menselijkheid anderzijds. Verschillende bewoners, bezoekers, maar ook personeel van de centra zelf drongen er bij de taskforce op aan om de bezoekregeling te versoepelen.

Bezoek op de kamer

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stond dan ook onder druk om in actie te schieten. Vanaf maandag 7 september treedt een nieuwe richtlijn in werking. Daarin is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren weer mogelijk. Bezoek mag voortaan ook weer op de kamer, in een speciale bezoekersruimte of in open lucht.

Zolang besmettingen uitblijven, zijn er ook geen specifieke tijdsrestricties. Zowel ’s ochtends, ’s avonds als in het weekend mogen bezoekers, nogmaals: als ze uit dezelfde bubbel komen, langskomen.

Bovendien mogen rusthuisbewoners ook weer naar buiten gaan. Daarbij horen ze uiteraard wel de geldende beschermingsmaatregelen zoals het verplichte mondmasker en voldoende afstand na te leven. Mondmaskerplicht geldt bovendien ook voor bezoekers. Die moeten zich bij binnenkomst verplicht registreren en hun handen ontsmetten.

Mochten er toch weer besmettingen in een woonzorgcentrum opduiken, kan de bezoekersregeling toch opnieuw aangepast worden. Zowel bewoner als familie wordt in dat geval op de hoogte gebracht.