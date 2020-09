Zwarte Amerikaan sterft na politieoptreden met omstreden kap

Daniel Prude, een zwarte man, overleed in maart in New York nadat politieagenten hem een kap hadden opgezet en zijn gezicht twee minuten tegen de grond hebben geduwd. Zijn familie vindt dat de agenten terecht moeten staan voor moord.

De 41-jarige man overleed nadat hij van de beademing werd gehaald, zeven dagen na het politieoptreden. Hij laat vijf kinderen achter. Op videobeelden van bodycams is te zien hoe politieagenten van de Rochester-afdeling Prude een kap opzetten terwijl zijn handen achter zijn rug zijn gebonden en zijn gezicht twee minuten lang tegen de grond duwen. De kap is een ‘spit hood’ die moet vermijden dat iemand spuwt of bijt, ter preventie van onder andere covid-19 of hepatitis. De feiten dateren van 30 maart, toen New York al fors leed onder de coronacrisis.

Daniel Prude woonde eigenlijk in Chicago en was op bezoek bij zijn broer Joe. Die had de hulpdiensten gebeld nadat Daniel uit het huis was gelopen. Daniel was de dag daarvoor naar een ziekenhuis gebracht wegens mentale gezondheidsproblemen. ‘Ik belde omdat mijn broer hulp nodig had, niet zodat hij gelyncht zou worden’, zei Joe woensdag op een persconferentie.

Onderzoek geopend

Als de kap op zijn hoofd gezet wordt omdat Prude zegt dat hij besmet is met het coronavirus, begint hij te roepen: ‘Geef me dat geweer!’ Die agenten duwen hem tegen de grond. Ze houden hem twee minuten op de grond, één iemand zet zijn knie op zijn rug. Daarna vraagt een agent of ‘alles goed’ is en merkt de agent op dat Prude water heeft overgegeven. Medisch personeel moet hem reanimeren en hij wordt met een ambulance weggevoerd. Een week later wordt de beademing stopgezet.

Prudes dood werd toegeschreven aan verstikking nadat hij fysiek tegengehouden werd. Daarnaast speelden ook ‘excited delirium’ en intoxicatie met fencyclidine een rol, leest het rapport.

Er is een onderzoek geopend naar het politieoptreden, maar de agenten zijn niet geschorst. Gouverneur van New York Andrew Cuomo heeft de video niet gezien, maar ‘de manier waarop het beschreven werd is vreselijk’.

‘Koelbloedige moord’

De familie van Prude neemt daar geen genoegen mee. Op een persconferentie woensdag deelden activisten en zijn familieleden mee dat de agenten ontslagen moeten worden en terecht moeten staan voor moord. Zijn broer Joe noemde het een ‘koelbloedige moord’. ‘Hoeveel broers moeten nog sterven voordat de maatschappij snapt dat dit moet stoppen?’

Op een andere persconferentie meldt de chef van de Rochester-politieafdeling dat het ‘geen cover-up’ was. Hij snapt dat de mensen boos zijn over het overlijden en over hoe laat de video naar buiten komt, meldt hij ook.

De spit hoods liggen al enkele jaren onder vuur. Toen het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd werd, noemden critici het ‘primitief, wreed en denigrerend’. ‘We hebben al vaak gezien dat politie het onnodig en zonder reden gebruikt, ook op kinderen en mensen met een beperking’, zei activist en advocaat Martha Spurrier in 2016 aan The Guardian. New York Times meldt dat er de afgelopen tien jaar zeventig overlijdens bij incidenten met een spit hood.

Betoging in Rochester. Foto: AP

Meer dan honderd betogers kwamen urenlang samen in Rochester. Ze wandelden van het politiestation naar de straat waar Prude aangehouden werd. New York Times schrijft dat agenten schoten met ‘iets wat traangas of pepperspray leek te zijn’ naar de betogers. Het verhaal doet erg denken aan dat van George Floyd, twee maanden later. Hij overleed nadat een agent acht minuten lang met knie op Floyds nek zat.

Politieoptredens en politiegeweld tegen mensen van kleur in de Verenigde Staten maakte ook devorige weken slachtoffers. Zo werd een man in Washington D.C. neergeschoten en werd er vorige week in Kenosha, Wisconsin, een zwarte man zeven keer in de rug geschoten door agenten. Ook het overlijden van Breonna Taylor (13 maart) doet nog steeds veel vragen oproepen.