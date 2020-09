Voormalig Slovaaks ambassadeur: ‘Alles aan gedaan om onderzoek af te dwingen’

In een interview met de Slovaakse krant DennikN ontkent voormalig ambassadeur Stanislav Vallo dat hij er niet alles aan gedaan heeft om ons land tot een onderzoek rond de dood van Jozef Chovanec te dwingen. Ook vroeg hij Chovanecs weduwe om de zaak in de media te brengen.

Volgens voormalig Slovaaks ambassadeur Stanislav Vallo heeft zijn consulaat al van meet af aan druk uitgeoefend op de Belgische staat om de dood van Jozef Chovanec te onderzoeken. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met de Slovaakse krant DennikN.

Vallo, die Jozef Chovanec persoonlijk kende omdat diens bedrijf metselwerken voor de ambassade uitvoerde, stond de familie van Chovanec bij toen die nog in coma lag. ‘Zodra we hem daar op dat ziekenhuisbed zagen liggen, wisten we dat er iets vreemds gebeurd was. Zijn familie wist al dat hij met zijn hoofd tegen de muur van zijn cel gebeukt moest hebben.’ Toen de Slovaak maandag overleed, werd meteen een mondelinge nota uitgestuurd naar het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken waarin het werd geïnformeerd over de tragische dood van Chovanec.

Daarbij werd ook nadrukkelijk gevraagd een onderzoek te voeren naar de verdachtte omstandigheden waarin de man overleden was. Vallo zou verschillende keren het ministerie bezocht hebben om zich te informeren over de voortgang van het onderzoek.

Wel degelijk gesprek met Jambon

Nadien zou ook een gesprek met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) plaatsvinden van wie hij verwachtte dat die meer over de zaak zou weten. Opmerkelijk: enkele weken geleden verklaarde Vallo nog dat hij zich de precieze omstandigheden niet kon herinneren. In DennikN verklaart hij echter dat het een kort gesprek was en dat hij zelf vaak het woord nam. Daarin vertelde Vallo over de laatste dagen die hij samen met Chovanecs familie aan zijn sterfbed doorbracht en benadrukte hij het vertrouwen dat de Belgische autoriteiten hun verantwoordelijkheid zouden nemen om de zaak zo snel mogelijk te onderzoeken. Voor dat interview had Vallo naar eigen zeggen ook al een onderhoud met Jambons politiek adviseur. Die had het dossier van Chovanec op zijn bureau liggen, maar bleek ongeïnteresseerd in de hele zaak, zo verklaart de voormalige ambassadeur.

Aangenaam verrast door verontwaardiging

Volgens Vallo verzekerde iedereen hem ervan steeds grondig werk te maken van het onderzoek, maar kwam er volgens hem nooit schot in de zaak. Ook werd Vallo nooit meegedeeld dat er videobeelden van het voorval waren en werden Slovaakse instanties volgens hem niet op de hoogte gehouden van het lopend onderzoek. Mevrouw Chovanec weigerde in eerste instantie met het verhaal naar de media te stappen, naar verluidt omdat haar Belgische advocaat haar dat afraadde. Vallo van zijn kant adviseerde haar dat wel te doen. Twee weken geleden barstte uiteindelijk de bom. ‘Ik moet zeggen dat ik zeer aangenaam verrast ben door de mate van publieke verontwaardiging.’