Grootste bordeel van Europa is failliet

Het grootste bordeel van Europa, de Pascha in de Duitse stad Keulen, heeft het faillissement aangevraagd.

Door de coronacrisis is er in Duitsland nog altijd een prostitutieverbod, en de financiële reserves van het megabordeel zijn nu opgebruikt. De lopende kosten zijn te hoog, aldus directeur Armin Lobscheid tegenover de krant Express.

De Pascha is ondergebracht in een tien verdiepingen tellend flatgebouw. Er werken zo’n zestig mensen, onder wie masseurs, koks en klusjesmannen. Normaal werken er ook ongeveer 120 prostituees op zelfstandige basis. Per dag komen er zo’n duizend klanten langs. Rapper 50 Cent gaf in 2009 nog een concert in de nachtclub in het gebouw.

Volgens Lobscheid wordt de branche van de seksclubs in de steek gelaten door de politiek. De overheid had de bordeeluitbaters enig perspectief moeten bieden, luidt het. ‘Zo kunnen we niet plannen. We hadden het faillissement met behulp van de banken misschien kunnen afwenden, als ons was beloofd dat we begin volgend jaar opnieuw de deuren konden openen.’

Het hotel heeft op zijn minst gezegd een bewogen geschiedenis. Twee vrouwen speelden er een wedstrijdje ‘om ter meeste sekspartners’, wat tot in de Duitse krant Bild geraakte. De eindstand was 11 uur en 115 mannen, 1.700 anderen werden weggestuurd. In 2007 werden er molotovcocktails naar het bordeel gegooid nadat de man een conflict had gehad met één van de prostituees. In 2003 kwam een Thaise prostituee om het leven nadat ze neergestoken werd en in 2006 werd een andere vrouw neergestoken, maar zij overleefde de aanval.

Op Moederdag 2011 mochten vrouwen voor één keer binnen als klant. Alle andere keren waren vrouwelijke klanten niet welkom.

Lobscheid vreest dat de prostitutie nu opnieuw in de anonimiteit zal verdwijnen en in de illegaliteit zal verzeild geraken. In Duitsland is prostitutie legaal en gereguleerd, net zoals in Nederland. In België is er geen wet tegen sekswerk, maar is er geen officiële erkenning of wetgeving. Pooiers worden wel bestraft.