Vier covid-experten krijgen politiebescherming na bedreigingen

Vier corona-experten krijgen politiebescherming nadat er bedreigingen aan hun adres werden geuit. Behalve viroloog Marc Van Ranst gaat het nu ook om de voorzitter van de GEES-expertengroep Erika Vlieghe en nog twee andere wetenschappers. Dat hebben Marc Van Ranst en Erika Vlieghe bevestigd aan Belga.

‘Vier covid-experten krijgen momenteel politiebescherming. Vier!’, schreef Marc Van Ranst woensdagavond op Twitter. Infectiologe Erika Vlieghe heeft dat donderdag bevestigd. Ze is naar eigen zeggen ook zelf betrokken. ‘Er werden bedreigingen tegens ons geuit en de politie heeft ons daarvan op de hoogte gebracht’, aldus Vlieghe. In een lopend onderzoek had de onderzoeksrechter de dreigementen voldoende ernstig geacht om politiebescherming te voorzien, klinkt het verder. Vlieghe was lang voorzitter van de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uitstippelde. Nu zetelt ze in de vernieuwde Celeval.

OCAD-topman: "Rechts-extremisten gebruiken dezelfde methoden als salafisten: complottheorieën waarin ze hun tegenstander demoniseren, die vernietigd moet worden, anders overleven we het niet.”https://t.co/Rq3J36lTBN — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 2, 2020

In juli raakte al bekend dat Marc Van Ranst politiebescherming krijgt vanwege dreigementen uit extreemrechtse hoek.

Eind augustus kreeg Van Ranst bedreigingen in het station van Mechelen. Hij maakte toen foto’s van de man en deelde die op Twitter. ‘In het station van Mechelen stapte een kerel op mij af want hij ging mij “kapotmaken omdat ik een linkse rat was”. Hij is al heilhitlergroetend afgedropen. Arme man’, schreef Van Ranst erbij.

De Mechelse politie merkte de boodschap op Twitter op en is toen meteen een onderzoek gestart.