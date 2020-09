Nederland zit met een politiek coronaschandaal. De ­Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus hiels zich op zijn trouwfeest niet aan de regels. ‘Het spijt me’, zei hij hierover tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De gasten namen het op het feest, dat plaatsvond op 22 augustus, niet zo nauw met de anderhalvemeterregels. Ook Grapperhaus zelf schond de regels. De oppositie in Nederland is verontwaardigd, vooral omdat Grapperhaus als minister sinds het begin van de crisis forse taal heeft gesproken. In maart kondigde hij aan dat overtreders boetes zullen moeten betalen. De vraag is nu of premier Rutte een trouwe minister zal opofferen, want hij reed buiten dit feest wel een keurig parcours.