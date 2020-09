‘Mulan’ vanaf december gratis te zien voor abonnees Disney+

Streamingdienst Disney+ doet er een schepje bovenop voor wie twijfelt abonnee te worden. De kaskraker ‘Mulan’ is vanaf december beschikbaar op het platform, zonder extra kosten voor abonnees.

Disney deed eerder al een unieke zet: Mulan zal niet in de bioscoop te zien zijn. Voor 30 dollar kunnen Disney+-abonnees vanaf vrijdag 4 september de film aankopen. In het buitenland weliswaar, want het platform komt pas binnen twee weken naar België. Dan is ook hier de film te koop met een ‘VIP-toegang’ van 21,99 euro tot 2 november. Vanaf 4 december is de film gratis te zien op het platform.

De ‘streamingoorlog’ woedt dus verder. Netflix, Disney+ en binnenkort ook het Vlaamse Streamz: het aanbod blijft zich maar uitbreiden. Onze cultuurredactie maakte voor u al een overzicht van het streamingaanbod van dit najaar. Volgend jaar komt er tevens nog een tweede streamingdienst van Disney aan, Disney Star, al is het nog niet helemaal duidelijk welke rol die zal spelen.

Abonnementen voor Disney+ zijn in België vanaf 15 september beschikbaar. Door op voorhand te bestellen, kunt u voor 59,99 euro een jaarabonnement afsluiten. Zonder promotie kost het abonnement 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.