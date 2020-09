John Boyega beschuldigt Disney wegens ‘aan de kant schuiven’ van niet-witte personages

De Star Wars-acteur John Boyega heeft Disney bekritiseerd voor hoe niet-witte rollen behandeld werden in vergelijking met witte personages.

John Boyega vindt dat zwarte rollen bij Disney ‘aan de kant worden geschoven’ terwijl de rollen op zich gepresenteerd werden als belangrijke personages. Dat zegt Boyega in een interview met GQ magazine. In het interview blikt hij terug op zijn tijd als Finn in de Star Wars-sequeltrilogie.

Hoewel hij het een ‘geweldige kans’ noemt, heeft Boyega het ook over andere niet-witte acteurs zoals Naomi Ackie, Kelly Marie Trans en Oscar Isaac, hiermee geconfronteerd werden. ‘Ze gaven alle nuance aan Adam Driver en Daisy Riley, die hoofdrollen als Kylo Ren en Rey kregen’, zegt de acteur. ‘Laten we eerlijk zijn, Driver en Riley weten ook wat er aan de hand is. Iedereen weet hoe het gaat.’

Volgens Boyega vond er voor The Last Jedi een wijziging in de hiërarchie van de personages plaats, waardoor de zwarte rollen plots minder belangrijk werden in het verhaal. ‘Ik zou willen zeggen aan Disney om geen zwarte personages te introduceren en belangrijk voor te doem om die vervolgens aan de kant te schuiven’, zegt hij.

Nadat zijn uitspraken in het interview begonnen te circuleren op sociale media, zette Boyega zijn volgers op Twitter aan om het artikel helemaal te lezen om de context ervan te begrijpen.