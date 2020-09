Brusselse muurschildering wil meer vrouwen op de fiets krijgen

View this post on Instagram

Wip footage of my new mural Women Bike the city @zij_kant. Thanks @anaelle_photogram ?? @watatsi for documenting the work ???? #video #workinprogress #wip #bike #murals #red #paintingoftheday #streetart #bruxelles #brussels #decor #decoration #architecturephotography #movies #antheamissy #organic #diy #homedecor #urbanart #femaleartist