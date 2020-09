Lichaam gevonden op straat in De Panne: onderzoek naar moord

In de Sloepenlaan in het centrum van De Panne werd vanochtend een levenloos lichaam gevonden op straat. Het gaat om een verdacht overlijden en er wordt onderzoek gevoerd naar moord.

Rond 6 uur vanochtend werd het lichaam ontdekt op de hoek van de Sloepenlaan met de Zeelaan in De Panne. Een voorbijganger die het lichaam zag liggen heeft de hulpdiensten gebeld en zou aanvankelijk gedacht hebben aan een hartstilstand. Toen de medische hulpdiensten ter plaatse kwamen werden andere ontdekkingen gedaan. Zo zou het slachtoffer bloeden uit de mond. Ook andere zaken in de buurt wezen op een verdacht overlijden.

De politie sloot daarop de Sloepenlaan volledig af voor verder onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse en plaatste een tent over het lichaam dat in de Sloepenlaan lag. Wat verderop, op de hoek met de Zeelaan, werd een zeil geplaatst. Het parket werd verwittigd en kwam ter plaatse. Er is sprake van een verdacht overlijden en er wordt uitgegaan van moord. Het onderzoek is in handen van het parket van Veurne dat rond de middag zal communiceren.