Kirsten Flipkens strandt in tweede ronde US Open, Sander Gille en Joran Vliegen stunten in het dubbelspel

Kirsten Flipkens (WTA 72) is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De 34-jarige Kempense verloor na twee uur en 34 minuten tennis in drie sets (7-6 (7/1), 6-7 (3/7) en 6-3) van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63).

Kirsten Flipkens komt voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009.

David Goffin (ATP 10) komt dinsdag ook nog in actie op de US Open tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd George Harris (ATP 95).

Foto: Dick Demey

Gille en Vliegen stoten tweede reekshoofden uit toernooi

Sander Gille en Joran Vliegen hebben woensdag de tweede ronde bereikt op het dubbeltoernooi van de US Open. Onze landgenoten versloegen de Pool Lukasz Kubo en de Braziliaan Marcelo Melo, samen het tweede reekshoofd, na één uur en 25 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4).

In de tweede ronde treffen Gille en Vliegen de winnaars van de confrontatie tussen de Amerikaanse tandem Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staan, en het Australisch-Nieuw-Zeelandse paar John Peers/Michael Venus.

Het is voor Gille en Vliegen hun tweede deelname op Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelden ze in de eerste ronde.

In het vrouwen dubbel spelen titelverdedigsters Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabelenka, samen het tweede reekshoofd, later op de avond nog tegen de Australische Arina Rodionova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria.