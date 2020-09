Meghan Markle en prins Harry maken deal met Netflix

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een meerjarendeal gesloten met de Amerikaanse streamingdienst Netflix.

Het stel zal zowel documentaires als films en (kinder)reeksen voor de streamingdienst maken. ‘We gaan ons ­concentreren op informerende programma’s die hoopvol zijn’, ­laten ze weten in een statement aan The New York Times. ‘Als jonge ­ouders willen we ook inspirerende familieprogramma’s maken.’

De twee verhuisden eerder dit jaar naar Californië. Volgens Angelsaksische media hadden ze alvorens deze deal te sluiten al met verschillende Hollywoodstudio’s aan tafel gezeten. De vergelijking met de deal die de Obama’s met Netflix in 2018 aangingen ligt voor de hand. Dat powerkoppel maakte al twee producties voor Netflix. Zo was er de film Becoming rond Michele Obama’s boektournee en de Oscarwinnende documentairefilm American factory, over een Amerikaans bedrijf dat in Chinese handen valt.

Er is niets bekend over de financiële kant van de deal. Al is wel geweten dat Netflix grote sommen betaalt om grote namen naar zich toe te trekken. Het is nog niet duidelijk wanneer het eerste project te bekijken zal zijn.