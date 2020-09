Thuisrijder Valter slaat dubbelslag op slotdag van Ronde van Hongarije

De Hongaarse neoprof Attila Valter (CCC Team) heeft woensdag een dubbelslag geslagen op de slotdag van de Ronde van Hongarije, een vijfdaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Valter won de slotrit met aankomst bergop en veroverde zo ook de eindwinst.

Na vier sprintersetappes eindigde de Ronde van Hongarije met zijn koninginnenetappe met aankomst bovenop Gyongyos-Kekesteto, een klim van om en bij de twaalf kilometer die zou beslissen over eindwinst. De Australiër Kaden Groves (Mitchelton-Scott) begon als leider aan de slotdag, maar offerde in de aanloop naar de klim zijn kansen op in het peloton bij het terughalen van enkele vroege vluchters.

Op de slotklim plaatste Team Jumbo-Visma een klimtrein op de rails die het peloton sterk uitdunde, maar het was een ploegmaat van Groves die in de slotkilometers aanviel: Damien Howson. Maar in de laatste hectometers zag de Australiër nog twee neoprofs voorbijgaan: de 22-jarige Valter en de 19-jarige Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo). De Belg Laurens Huys (Bingoal-Wallonie Bruxelles) klom naar de zevende plaats in de daguitslag.

Valter bewees vorig jaar al zijn talent met winst in een bergrit van de Ronde van de Toekomst, en heeft in het eindklassement van de ronde van zijn thuisland een voorsprong van twaalf seconden op Simmons en zestien op Howson. Hij volgt de Let Krists Neilands op, de eindwinnaar van vorig jaar. Huys is ook in de eindstand de beste Belg, op de achtste plaats.

Uitslag:

1. Attila Valter (Hon/CCC Team), de 187 km in 4u35:15

2. Quinn Simmons (VSt) op 0:10

3. Damien Howson (Aus) 0:12

4. Matteo Badilatti (Zwi) 0:15; 5. Tobias Foss (Noo) 0:17; 6. Janez Brajkovic (Sln); 7. Laurens Huys 0:20; 8. Alexis Guerin (Fra); 9. Cristian Rodriguez (Spa) 0:27; 10. James Piccoli (Can) 0:37 ... 23. Julian Mertens 1:31; 25. Julien Mortier 1:44; 63. Emiel Planckaert 9:44; 64. Laurenz Rex; 65. Fabio Van den Bossche; 66. Gilles De Wilde; 80. Sander De Pestel 12:35; 82. Sasha Weemaes 12:58; 95. Niels Vandeputte 18:13. Opgegeven: o.a. Diether Sweeck

. Eindstand:

1. Attila Valter (Hon/CCC Team), in 18u45:55

2. Quinn Simmons (VSt) op 0:12

3. Damien Howson (Aus) 0:16

4. Matteo Badilatti (Zwi) 0:25; 5. Tobias Foss (Noo) 0:26; 6. Janez Brajkovic (Sln) 0:27; 7. Alexis Guerin (Fra) 0:30; 8. Laurens Huys; 9. Cristian Rodriguez (Spa) 0:37; 10. James Piccoli (Can) 0:47 ... 20. Julian Mertens 1:41; 47. Julien Mortier 8:58; 48. Emiel Planckaert 9:48; 49. Gilles De Wilde 9:49; 55. Fabio Van den Bossche 9:54; 63. Sander De Pestel 12:45; 83. Sasha Weemaes 22:37; 85. Laurenz Rex 23:09; 91. Niels Vandeputte 25:51.