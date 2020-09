Wout van Aert wint in de Tour de ‘makkelijkste wedstrijd’ uit zijn carrière: ‘Weinigen hebben geroepen en dan gewonnen’

Een saaie etappe in de Tour kreeg een wervelend slot, met Wout van Aert als glorieuze winnaar in Privas. ‘Weinigen hebben geroepen en dan gewonnen, dus dat maakt het nog leuker’, aldus de renner van Jumbo-Visma na afloop.

‘Het was best heavy in het slot’, aldus Van Aert. ‘Het was misschien wel de makkelijkste wielerwedstrijd ooit voor mij. Zonder ontsnapping en een laag tempo. Iedereen zat dus fris op het einde, wanneer het vrij hectisch werd. Ik wist dat dit een rit voor mij was en ben blij dat ik de kans heb gekregen van mijn team om mijn kans te kunnen gaan. Weinigen hebben geroepen en dan gewonnen, dus dat maakt het nog leuker.’

De Kempenaar reed maandag de ziel uit zijn lijf bergop, maar stond er een dag later opnieuw.

‘Ze hebben mij genoeg tijd gegeven om te herstellen vandaag’, lachte Van Aert. ‘De vorm is goed en het team is sterk. We moeten deze vibe nu doortrekken. Ik heb mijn overwinning nu dus ik ga het team nu nog meer steunen. De sprint? Het was belangrijk om voor die laatste 500 meter al goed in positie te zitten. Ik zat dan achter de mannen van Sunweb, die een goeie trein hadden. Ik ging aan toen (Cees, red.) Bol aanging. Het was wel close, een half wiel? Ik zat dan ook aan de buitenkant. Maar een half wiel is genoeg. Nu kan ik weer gelukkig aan het werk, morgen wordt opnieuw een belangrijke dag.’

‘Ik denk niet dat er noodzakelijk één label op me gekleefd moet worden’, was op de reactie van Wout van Aert woensdag op de vraag van een journalist wat voor renner hij nu precies was: een sprinter, klimmer, klassiek renner. ‘Misschien is dat wel mijn sterkte, dat ik weiger dat er een etiket op me gekleefd word. Daarom geloof ik in de vele opties die ik als renner heb. Het is fantastisch om veelzijdig te zijn.’

‘Vandaag was het geen gewone massasprint’ begon Van Aert. ‘Het was best wel lastig in de finale: heuvelachtig op het eind en met ook nog wind, veel wind eigenlijk. Ik wist dat me dat zou liggen. Ik ben heel blij dat ik de kans kreeg van de ploeg om er voor te gaan en dat ik die kans met beide handen meteen heb kunnen grijpen. Ik ben echt trots op deze zege.’

Er was geen vroege vlucht woensdag. ‘Wel, dat was voor mij ook een verrassing. Ik koers nog niet zo lang in de World Tour en dit is eigenlijk de eerste keer dat me dit overkomt. Niemand was geïnteresseerd in de vlucht en dat is vrij raar. Normaal neemt het peloton de snelheid aan van de kopgroep en zelfs als je in vlucht gaat, dan blaas je jezelf niet volledig op en krijg je de televisie-aandacht, maar nu was niemand geïnteresseerd. Teams zoals Jumbo-Visma proberen in deze ritten zo veel mogelijk energie te sparen, omdat er nog veel werk volgt voor het algemeen klassement, maar er zouden wel andere teams moeten zijn die de media-aandacht kunnen gebruiken. Misschien is de voornaamste reden dat we al vier lastige dagen achter de rug hebben en dat het nog ver is naar Parijs. Dit was een rit met veel afdalingen, brede banen, maar dit was toch wel speciaal.’

Is hij verrast over zijn eigen vorm en over de prestaties van Ineos die niet zo sterk voor de dag lijken te komen in vergelijking met andere jaren?. ‘Ik ben niet zo verrast meer over mezelf eigenlijk op dit moment’, antwoordde hij. ‘Ik voel al een paar weken dat het enorm goed gaat en dat geeft ook veel vertrouwen om te koersen. En ja Ineos, dat weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat ze zo slecht bezig zijn. Ze zijn er altijd bij vooraan en op kritieke situaties. Zij weten hoe ze een Tour moeten winnen ook. Ik ben ook niet zo echt bezig met andere teams, maar kijk alleen naar onze ploeg en hoe wij het moeten doen.’

Is hij nog bezig met de rit naar de Champs Elysees? ‘Ja, dat is de laatste rit en dan moet je niets meer overhouden voor de dag nadien. Dus natuurlijk, als ik er nog bij ben, dan moet ik het proberen. Het is een heel mooie finish en staat mooi op je palmares, maar er komen nu nog 2,5 weken in de Tour met veel werk en verantwoordelijkheden. Tot dan ligt de focus op het werk voor de ploeg.’