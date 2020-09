Duitsland beschouwt Antwerpen niet langer als risicogebied

Duitsland beschouwt de provincie Antwerpen niet langer als een risicogebied voor het coronavirus. De provincie werd woensdagavond van de lijst van risicogebieden geschrapt.

Buitenlandse Zaken was eerder al vragende partij om de reisadviezen voor Antwerpen te herbekijken. De situatie was verbeterd, klonk het. Brussel blijft voor de Duitsers wel nog een risicogebied.

Antwerpen was begin augustus uitgeroepen tot risicogebied, na een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de provincie. Er werd toen ook een reiswaarschuwing uitgevaardigd. Die werd woensdag meteen ook ingetrokken.

Wie Duitsland inreist en in de veertien dagen daarvoor in risicogebied is geweest, moet verplicht in quarantaine tenzij die een negatieve test kan voorleggen.

Momenteel wordt de r-waarde van de provincie Antwerpen geschat op 0,843, wat betekent dat de epidemie er krimpt. In Brussel ligt dat iets hoger met 0,926, maar de provincie is wel de koploper met besmettingen per 100.000 inwoners. Brussel telt zo’n 64.4 besmettingen per 100.000, Antwerpen ‘maar’ 31.3, al daalt die provincie het snelst.