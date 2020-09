Axel Witsel heeft opmerkelijk advies voor jonge Rode Duivels zoals Jérémy Doku: “Blijf in België”

Met de selectie van Jérémy Doku (18 jaar) en Landry Dimata (23 jaar), maar ook met de aanwezigheid van Yari Verschaeren (19 jaar) in het team, is Roberto Martinez beetje bij beetje de nieuwe generatie aan het inwerken bij de Rode Duivels. “Aan die jongeren wil ik enkel zeggen dat ze Belgie niet te vroeg mogen verlaten”, verklaarde Axel Witsel woensdag op de persconferentie.

“Ik neem nu het voorbeeld van Jérémy”, begon Witsel. “Ik heb enkele wedstrijden van hem gezien en ik vind dat hij enorm veel talent heeft op zijn leeftijd. Het begint bij het principe van je goed te ontwikkelen en niet te snel naar het buitenland te trekken naar een grote club, waar je uiteindelijk toch niet veel aan spelen toekomt. Het is beter om bij een topclub in België te blijven en elk weekend te spelen. Doe het zo twee à drie jaar en kijk dan om een stap hogerop te zetten. Het feit dat hij hier nu al bij ons zit, is een goede zaak voor zijn evolutie”.

België neemt het zaterdag op tegen Denemarken en dinsdag tegen Ijsland in haar twee eerste wedstrijden van de tweede editie van de Nations League. In de vorige editie werden de Rode Duivels uitgeschakeld door Zwitserland (5-2), waardoor ze de ‘Final Four’ niet haalden.

“Het is een competitie en we moeten ze serieus nemen. Het is duidelijk dat we het beter moeten doen dan vorige keer en niet nog zo een avond meemaken als in Zwitserland. Normaal gezien hervatten we de competitie eerst in clubverband en niet bij de nationale ploeg. De omstandigheden zijn dus wel wat speciaal. Maar we hebben geen keuze. Denemarken is geen kleine ploeg, het wordt niet gemakkelijk”, aldus Witsel.

Foto: BELGA

“Leiderschap van Kompany zal gemist worden”

De wedstrijden in de Nations League tegen Denemarken (zaterdag) en IJsland (dinsdag) zullen de eerste duels zijn sinds het afscheid van Vincent Kompany, die zijn rol als speler inruilde voor de positie van hoofdcoach bij Anderlecht. De “présence” en het “leiderschap” van de ex-verdediger zullen gemist worden volgens Axel Witsel en Thomas Meunier. Dat verklaarden ze woensdag in Tubeke op de persbabbel van de Duivels.

“Sportief gezien zullen we wel iets moeten doen om hem te vervangen”, begon Meunier. “Vincent heeft een zekere ‘présence’, het is iemand die opvalt. Hij heeft altijd een beetje een ‘leraar-leerling relatie’ gehad met de andere spelers en de trainer. Hij stond altijd klaar om over de tactiek te babbelen, hij had vaak de neiging om de training te stoppen en vragen te stellen aan de trainer en dat soort dingen. Hij was altijd al zo. Het is iemand die enorm geïnvesteerd was in de nationale ploeg, vanuit alle invalshoeken. Zijn aanwezigheid op het professionele niveau zal een beetje gemist worden”.

“Zijn leiderschap zal gemist worden”, pikte Witsel in. “Hij was belangrijk met zijn ervaring en praatte veel op het terrein en daarbuiten. We merkten het verschil als hij er was of niet. Het is aan ons om zijn gemis collectief op te vangen”.