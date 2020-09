“Etiketloze” Wout van Aert heeft al ambitieuze plannen voor de Champs Elysees: “Als ik er nog bij ben, dan moet ik het proberen”

Hij gaat na zijn ritzege in de Tour de France nog wat harder werken om Jumbo-Visma aan de eindzege te helpen. Maar als Wout van Aert er in Parijs nog bij is, dan wil hij gaan voor de overwinning op de iconische Champs Elysees.

“Ik denk niet dat er noodzakelijk één label op me gekleefd moet worden”, was op de reactie van Wout van Aert woensdag op de vraag van een journalist wat voor renner hij nu precies was: een sprinter, klimmer, klassiek renner. “Misschien is dat wel mijn sterkte, dat ik weiger dat er een etiket op me gekleefd word. Daarom geloof ik in de vele opties die ik als renner heb. Het is fantastisch om veelzijdig te zijn.”

Is hij verrast over zijn eigen vorm en over de prestaties van Ineos die niet zo sterk voor de dag lijken te komen in vergelijking met andere jaren?

“Ik ben niet zo verrast meer over mezelf eigenlijk op dit moment”, antwoordde hij. “Ik voel al een paar weken dat het enorm goed gaat en dat geeft ook veel vertrouwen om te koersen. En ja Ineos, dat weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat ze zo slecht bezig zijn. Ze zijn er altijd bij vooraan en op kritieke situaties. Zij weten hoe ze een Tour moeten winnen ook. Ik ben ook niet zo echt bezig met andere teams, maar kijk alleen naar onze ploeg en hoe wij het moeten doen.”

Foto: Pool via REUTERS

Is hij nog bezig met de rit naar de Champs Elysees? “Ja, dat is de laatste rit en dan moet je niets meer overhouden voor de dag nadien. Dus natuurlijk, als ik er nog bij ben, dan moet ik het proberen. Het is een heel mooie finish en staat mooi op je palmares, maar er komen nu nog 2,5 weken in de Tour met veel werk en verantwoordelijkheden. Tot dan ligt de focus op het werk voor de ploeg.”