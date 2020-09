Procureur-generaal over zaak-Chovanec: ‘Momenteel wijst niets erop dat politiemensen dood hebben veroorzaakt’

Volgens het parket-generaal van Bergen is er momenteel geen bewijs dat de dood van Jozef Chovanec is veroorzaakt door het optreden van de politie.

Het parket-generaal voelt zich genoodzaakt om voor het eerst te reageren na de ‘vele, vaak onjuiste beweringen van de media, die vaak in strijd zijn met de geheimhouding van het onderzoek, de rechten van de partijen en het vermoeden van onschuld’. Het is altijd gevaarlijk om commentaar te geven en veronderstellingen te maken zonder context en zonder het hele dossier te kennen, stelt procureur-generaal Ignacio de la Serna.

Het parket wijst erop dat bij de afstapping van de onderzoeksrechter op 27 februari 2018 de inbeslagname van de bewakingsbeelden is bevolen. ‘De beelden zijn gekopieerd op een USB-stick, waarvan de inhoud vervolgens op een cd-rom is gebrand. De centrale server werd niet in beslag genomen. Dat betekent dat de politie dus altijd de originele beelden had, ondanks de inbeslagname. Die konden ze perfect op elk moment bekijken, onafhankelijk van het gerechtelijk onderzoek, en vooral in het kader van hun tuchtprocedures.’

De onderzoekers van de politiewaakhond Comité P hebben de bewakingsbeelden zorgvuldig geanalyseerd, stelt de procureur-generaal. Ze hebben ook de betrokken politieagenten gehoord, ook over de nazigroet. De notulen van die verhoren zitten in het dossier.

‘In deze fase van het onderzoek lijkt het niet bewezen dat het optreden van de politie de directe oorzaak was van het overlijden van het slachtoffer. Daar richt het onderzoek zich op. Kunnen de agenten door hun gedrag strafrechtelijk verantwoordelijk worden beschouwd voor de dood van het slachtoffer?’

Daar wijst volgens het parket momenteel niets op. De onderzoeksrechter had verschillende expertenonderzoeken verordend, waaronder een autopsie, een anatomo-pathologisch onderzoek en een toxicologische analyse. ‘Wat de huidige onderzoeken betreft, zijn er geen aanwijzingen dat de politieagenten een borstcompressie zouden hebben uitgeoefend die verband houdt met de dood van het slachtoffer’, klinkt het.

De burgerlijke partij heeft bijkomende onderzoek gevraagd. ‘Het onderzoek wordt voortgezet’, zo eindigt de mededeling.