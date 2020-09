Thomas Meunier en de Nations League, het zullen nooit vrienden worden: “Het maakt de kalender overvol”

Terwijl de Rode Duivels hun voorbereiding op de twee wedstrijden in de Nations League tegen Denemarken (zaterdag) en IJsland (dinsdag) gestart zijn, is Thomas Meunier nog steeds niet van gedachten veranderd over de competitie. “Het is een zakelijk product, die de kalender overvol maakt”, verklaarde de flankverdediger woensdag in Tubeke.

“Wanneer ze de competitie geschapen hebben denk ik dat ze vooral zakelijke winsten voor oog hadden. Dat is altijd het idee dat ik ervan gehad heb”, aldus Meunier. “Het is gewoon om wedstrijden te kunnen spelen. De kalender is in mijn opinie veel te vol en dat al voor heel wat jaren. Het verminderen van het aantal wedstrijden kan het voetbal alleen maar ten goede komen. Het is niet door meer competities te maken en zulke dingen dat we het beste gaan krijgen uit de spelers en de clubs”.

De nieuwe aanwinst van Dortmund vreest ook voor een groot aantal blessures in de komende maanden. “Ik denk dat dat meer en meer zal voorkomen. Fysiek is dat niet te onderhouden. Ik zie spelers van 20, 21 en 22 jaar die problemen hebben met hun kraakbeen, die dan worden geopereerd bij het eerste probleem. Er moet een juist evenwicht gevonden worden. Voor mij is de huidige versie van het voetbal, waarbij men de mensen zoveel mogelijk spektakel opdringt, niet de juiste”.

Foto: Photo News

Meunier zelf komt maar net terug uit een spierblessure die hij opliep in de voorbereiding. “Ik heb tot gisteren individueel getraind bij Dortmund. Alles is goed verlopen. Voor mij ligt de blessure in het verleden. Hopelijk blijft dat ook zo naarmate het tempo weer wordt opgedreven”.

De verdediger ziet zichzelf nog niet meteen twee volledige wedstrijden spelen bij de Rode Duivels. “Ik moet terug voorzichtig opbouwen”, gaf hij aan. “Ik heb zes maanden pauze gehad, waarna ik drie weken getraind heb en me opnieuw heb geblesseerd. In gemeenschappelijk akkoord met Dortmund en de nationale ploeg is het duidelijk dat twee keer negentig minuten in zo een korte tijd niet mogelijk is. Het risico is te groot. We zullen wel een middenweg vinden, de verstandhouding tussen de club en de nationale ploeg is goed.”