Johnny Thijs sluit dan toch aan bij expertengroep Celeval

De samenstelling van Celeval, het hoogste adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad, was nog niet goed en wel bekend, of er weerklonk al kritiek. Door de weigering van Johnny Thijs om zijn voorbehouden zitje op te nemen, zou er geen enkele expert met wortels in de economische wereld aanwezig zijn. Maar Thijs zal nu tóch aansluiten, ondanks de ‘persoonlijke redenen’ die hem eerst langs de kant hielden.

Sinds het ontbinden van de expertengroep GEES levert de Celeval aanbevelingen voor de Nationale Veiligheidsraad om de coronacrisis aan te pakken. Een interne expertenwissel stond al enige tijd op de agenda.

Ook Johnny Thijs, bestuurder bij Electrabel, mocht zich opmaken voor een zitje. Hij zetelde eerder al in de GEES, waar hij meermaals naar buiten kwam als de kritische stem tussen de virologen en andere medische experts.

Maar gisteravond liet Johnny Thijs weten dat hij niet kon toetreden om ‘persoonlijke redenen’. En bijna meteen stak kritiek de kop op: met het wegvallen van Thijs zou er immers geen Celeval-lid meer zijn met diepe wortels in de economische wereld of het bedrijfsleven. Economische ervaring die Thijs, onder meer als voormalig ceo van Bpost, toch sowieso met zich mee zou nemen.

De kritiek viel duidelijk niet in dovemansoren. Thijs zal de komende dagen samenzitten met Celeval-voorzitter Tom Auwers om het programma en de werklast van het adviesorgaan te bekijken. ‘We moeten nog bekijken hoe mijn taak er concreet zal uitzien’, zegt hij. ‘Maar het is toch de bedoeling dat ik kan aansluiten als volwaardig lid. Al moet ik de komende periode ook energie steken in een privé-initiatief, waar ik voorlopig nog niets over kwijt kan.’