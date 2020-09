Zelfs de meest geschiedenisloze etappes hebben aan het eind hun winnaar. En die heette vandaag Wout van Aert. Het wonderjaar van de Kempenaar blijft maar duren. Julian Alaphilippe nam in de laatste twintig kilometer een bidon aan en kreeg hiervoor een tijdstraf van twintig seconden aangesmeerd. Adam Yates is bijgevolg de nieuwe leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

Héél eenvoudig. Geen vluchters, geen onoverkomelijke obstakels en zelfs de wind deed weinig moeite om het peloton te destabiliseren. In de een hectische finale koos Van Aert, op zijn eentje, slim het wiel van de trein van Sunweb en klopte in de spurt met een half wiel de Nederlander Cees Bol.

????? | WOUT VAN AERT PAKT 'M!



De Belg klopt Cees Bol in de sprint!#TDF2020 #TourDeFrance pic.twitter.com/qoqRogEK9i — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 2, 2020

Wie reed zich nog in de kijker?

Laten we streng zijn: niemand. Een schuchtere aanvalspoging met Thomas De Gendt en Kasper Asgreen – vreemd: twee ploegmaats van spurters – willen we niet eens vermelden.

Wat deden de favorieten?

Uit de gevarenzone blijven. Het tempo werd wel onderhouden maar lag ook niet bijster hoog. Enfin, noem het maar een snipperdag.

Verder nog iets dat u moet weten?

Sam Bennett won de enige tussenspurt en nam daar al het groen van Peter Sagan over. Ook aan de finish eindigde hij voor Sagan zodat de Ier stevig in het groen rijdt. Opvallend: ook Caleb Ewan mengde zich voor het eerst in een tussenspurt. De Prijs van de Strijdlust ging dan weer naar de Wout Poels. Niet omdat hij aanviel, wel omdat hij met zijn ribbreuk alle moeite van de wereld deed om in de finale het peloton bij te houden.

Uitslag:

1. Wout van Aert

2. Cees Bol (Ned)

3. Sam Bennett (Ier)

4. Peter Sagan (Svk)

5. Jasper Stuyven

6. Luka Mezgec (Slo)

7. Bryan Cocquard (Fra)

8. Caleb Ewan (Aus)

9. Clement Venturini (Fra)

10. Hugo Hofstetter (Fra)

Stand:

1. Adam Yates (GBr) op 4”

2. Primoz Roglic (Slo) op 7”

3. Tadej Pogacar (Slo) op 11”

4. Guillaume Martin (Fra) op 13”

5. Egan Bernal (Col) op 17”

6. Tom Dumoulin (Ned)

7. Esteban Chaves (Col)

8. Nairo Quintana (Col)

9. Miguel Angel Lopez (Col)

Gele trui: Julian Alaphilippe

Groene trui: Sam Bennett

Bolletjestrui: Benoit Cosnefroy

Witte trui: Tadej Pogacar