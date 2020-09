‘Precies een scène uit een sprookje. Ik verwachtte dat de eeuwenoude bomen zouden beginnen praten en dat er elfjes zouden verschijnen’, aldus Kevin in het juryrapport. Naast de eerste plaats in de categorie ‘Botanisch’, eindigde hij ook op de tweede plaats in de categorie ‘Bedreigde Diersoorten’, met een beeld van een kuifmakaak in de jungle van Sulawesi (Indonesië). De prestigieuze fotowedstrijd (een productie van het South Australian Museum) wil de aandacht vestigen op de rijke biodiversiteit van de continenten Oceanië en Antarctica. Hierboven nog de winnaars in enkele andere categorieën.