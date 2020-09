Russisch oppositieleider en Kremlincriticus Alexej Navalni is volgens Duitsland vergiftigd met novitsjok. Wat doet het zenuwgif, en waar komt het vandaan?

Novitsjok betekent ‘nieuweling’ in het Russisch. Dat is het gif ook in zekere zin: het is een onbekend en weinig gebruikt product. Toen het eind jaren 80 werd ontwikkeld, moest het ook onder de radar ...