Trumps voormalig perswoordvoerder: ‘Volgens de president probeerde Kim Jong-un me te versieren’

Trumps voormalig perssecretaris Sarah Sanders heeft haar memoires gepubliceerd. In Speaking for myself beschrijft ze onder andere de vaak lompe opmerkingen die ze van de president en zijn staf kreeg.

Een afrekening met het Witte Huis is Speaking for myself, het nieuwste boek van voormalig perswoordvoerder Sarah Sanders, zeker niet. Sanders, een overtuigd Republikein en dochter van tweevoudig presidentskandidaat Mike Huckabee, blijft opvallend mild voor Trump in haar nieuwe worp. Toch beschrijft ze hoe boerse en vrouwonvriendelijke opmerkingen vaak haar dagen kleurden.

‘Hij heeft je versierd’

Zo zou Noord-Koreaans leider Kim Jong-un tijdens een van de drie ontmoetingen met Trump naar Sanders geknipoogd hebben. Toen de woordvoerder dat later op de dag aankaartte in de presidentiële limo moesten Trump en diens adviseur John Kelly luidop lachen. ‘Hij heeft je versierd’, lachte Trump. Toen de zeer gelovige Sanders daarop vroeg om te stoppen met lachen, zou Kelly al grappend hebben geantwoord: ‘Wel, dat is beslist. Jij gaat naar Noord-Korea to take one for the team’, vrij vertaald: om zich op te offeren voor de rest van de VS.

Verder bespreekt Sanders ook de unieke relatie tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider.

Speaking for myself ligt vanaf dinsdag in de Amerikaanse boekenwinkels.