Amerikaanse oppositieleider Pelosi gefilmd zonder mondmasker bij kapper

Nancy Pelosi, de Democratische oppositieleider, is zonder mondmasker gefilmd in een kapsalon. Opvallend, want Pelosi wijst president Trump vaak terecht omdat hij geen mondmasker draagt.

Op de camerabeelden is te zien dat Pelosi zonder mondmasker in een kapsalon in San Francisco rondloopt. In San Francisco is er nochtans een mondmaskerplicht en mogen kapperszaken binnen geen klanten ontvangen, waardoor Pelosi de veiligheidsmaatregelen overtreedt.

De zaakvoerder, Erica Kious, zegt tegen Fox News dat dit ‘een klap in het gezicht’ is. De kapper vindt dat Pelosi een voorbeeldfunctie heeft en noemt haar gedrag verontrustend.

Volgens de woordvoerder van Pelosi had de oppositieleider niet door dat ze de coronaregels in de stad brak.