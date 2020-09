Regeringsdeelname of niet, dit is het einde van de oude CD&V

CD&V-voorzitter Joachim Coens moet de verscheurende keuze maken of zijn partij in een Vivaldi-coalitie stapt of niet. Wat het ook wordt, we maken het einde van de oude CD&V mee.

Het zijn moeilijke tijden voor CD&V. De partij staat voor een existentiële keuze: kiezen ze voor hun band met N-VA of gaan ze voor deelname aan de regering met socialisten, groenen en liberalen? Waar het ook op uitdraait: CD&V zal nooit meer hetzelfde zijn. Hoe zijn de christendemocraten in deze situatie verzeild geraakt? En welke gevolgen heeft de keuze van voorzitter Joachim Coens? Politiek journalist Simon Andries maakt de analyse in deze podcast, die opgenomen werd voor het optreden van Coens in Terzake woensdagavond.

Credits

Journalist Simon Andries | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Belga

