Navalni werd vergiftigd met novitsjok, meldt Duitsland

De Russische oppositieleider Alexej Navalni is vergiftigd met het zenuwmiddel novitsjok. Dat zegt een woordvoerder van de Duitse regering vandaag op basis van tests die het ziekenhuis uitvoerde.

Volgens Duitse artsen is het na tests zonneklaar: Alexej Navalni werd midden augustus vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Dat meldt een Duitse regeringswoordvoerder vandaag nadat het ziekenhuis waar de Russische oppositieleider momenteel in coma vertoeft, testen heeft uitgevoerd. Enkele weken geleden werd Poetincriticus Navalni in allerijl overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, met zware ademhalingsproblemen. Zijn familie vertrouwde het medisch personeel van het lokale hospitaal in de Russische stad Tomsk niet. Van meet af aan werd gedacht aan vergiftiging.

Bijna dodelijke deurklink

Het is niet de eerste keer dat een Russisch dissident in aanraking komt met novitsjok. Eerder werden bijvoorbeeld ook al dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met het goedje. Novitsjok is een vloeibaar zenuwgif dat via de huid binnendringt en in het lichaam de signalisatie tussen de hersenen en de spieren verstoort. Daardoor ontstaan ademhalingsproblemen en mogelijk zelfs verstikking. Omdat het gif zo goed als onzichtbaar is, kan het onopgemerkt tot bij het slachtoffer komen. De Skripals liepen hun vergiftiging in Groot-Brittannië op door de simpele aanraking van een deurklink. Uiteindelijk herstelde het tweetal.

Kremlin

Hoe Navalni precies in aanraking kwam met novitsjok en wie er achter de vergiftiging zit, moet nog verder onderzocht worden. Duitsland heeft Rusland alvast op het matje geroepen. Het is voor de Duitse regering niet ondenkbaar dat het Kremlin achter de moordpoging zit. Eerdere aanslagen op dissidenten werden al in verband gebracht met de Russische militaire geheime dienst Gru. Toen de Kremlinkritische Aleksandr Litvinenko in 2006 bezweek na een dosis radioactief polonium in zijn kop thee, wees hij op zijn doodsbed naar Poetin.