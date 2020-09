Beren zijn vaste klant bij winkel in King’s Beach

Een winkel aan een tankstation in King’s Beach, nabij de Amerikaanse stad Sacramento, kreeg de voorbije weken meerdere keren bezoek van harige winkeldieven. Op camerabeelden van zondag is te zien hoe een beer de winkel binnen loopt en zich te goed doet aan snoepgoed.

Volgens winkelbediende Paul Heigh is het niet de eerste keer dat plaatselijke beren langskomen, ook in een nabije Safeway-winkel werden de dieren al gezien. Heigh probeerde de beer nog tegen te houden toen die de winkel binnen kwam. ‘Ik was redelijk bang, ja’, gaf de winkelbediende toe aan televisiezender CBS Sacramento. ‘Beren verjagen staat niet in mijn jobomschrijving.’