Aldi ontmijnt sociaal conflict in regio Erpe-Mere

De lageprijzensupermarkt Aldi heeft het sociaal conflict in de regio Aldi Erpe-Mere kunnen ontmijnen. Maandag bleven nog 36 van de 63 Aldi-markten die onder Aldi Erpe-Mere vallen, dicht.

Het ging volgens de vakbonden om een spontane actie na sluimerende ontevredenheid over hoge werkdruk, het aflopen van de coronamaatregelen én een ongelukkige uitspraak van de nieuwe regiomanager. Dat laatste leidde tot een pittig pamflet van ACV Puls. Toen een vergadering om de zaak te ontmijnen niets opleverde, brak een staking uit.

Volgens Karen Van de Voorde van het socialistische BBTK heeft Aldi gisterennamiddag een reeks toezeggingen gedaan. De corona-maaltijdchequetoeslag van 1,05 euro per dag, die afgelopen was per 30 juni, wordt in eer hersteld, zeker tot 30 september. Een vergadering op 17 of 18 september moet bepalen of de toeslag van 1,05 euro per gewerkte dag ook na 30 september behouden blijft.

De winkelmanagers kunnen ook het volume werkuren dat ze mogen inzetten om de winkel draaiende te houden, verhogen als dat nodig is. Werknemers die een tijdelijk contract hebben van minstens 12 maanden, zien dat omgezet worden in een contract van onbepaalde duur. Over de functie van winkelmanager en andere punten wordt half september verder onderhandeld.