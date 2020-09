Ariana Grande vestigt nieuw record op Instagram

Ariana Grande heeft een nieuw record te pakken. De zangeres telt sinds deze week meer dan 200 miljoen volgers op Instagram, en het is de eerste keer dat een vrouw zoveel volgers verzamelde.

Ariana Grande was al anderhalf jaar de meest gevolgde vrouw op Instagram, na Kylie Jenner (193 miljoen volgers) en Selena Gomez (191 miljoen volgers), maar de 27-jarige zangeres heeft nu ook als eerste vrouw de kaap van 200 miljoen volgers gerond. Om de meest gevolgde persoon op Instagram te kloppen, zal ze toch nog wat volgers moeten ronselen. De account van voetballer Christiano Ronaldo steekt er nog steeds met kop en schouders bovenuit, met bijna 238 miljoen volgers.

Die volgers zijn niet alleen voor de show, ze brengen ook geld in het laatje. Veel geld. Zo zou Ronaldo vorig jaar ongeveer 47 miljoen dollar hebben verdiend met gesponsorde Instagram-posts. Al verdienen Kylie Jenner en Dwayne Johnson nog iets meer dan de voetballer per gesponsorde post, aldus de Instagram Rich List van het Britse Hopper HQ, een bedrijfje dat zich specialiseerde in sociale media. Ariana Grande staat pas op de vijfde plek, en moet ook Kim Kardashian nog laten voorgaan.