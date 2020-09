De Britse politie heeft zondagnacht een illegale rave beëindigd in een bos in het oosten van het Verenigd Koninkrijk. Het feest werd vreedzaam stilgelegd zonder groot protest. ‘Mensen willen geen geweld, we zijn hier samengekomen om sociaal te zijn en dan alles weer op te ruimen’, vertelde een feestvierder die anoniem wou blijven.