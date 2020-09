Trump bezoekt Kenosha, steunt de Amerikaanse politie en negeert de frustraties van demonstranten

Ondanks het verzoek van de plaatselijke autoriteiten om het niet te doen, bezocht Donald Trump woensdag het stadje Kenosha, waar een zwarte man in de rug werd geschoten door een agent. Het bezoekt lijkt vooral bedoeld om de Amerikaanse politie te steunen en niet zozeer om de frustraties van de demonstranten te begrijpen. Ondertussen braken er ook in Los Angeles protesten uit, na een dodelijk arrestatie van een zwarte man.

Een week nadat er twee demonstranten werden doodgeschoten door een 17-jarige Trump-supporter, bezocht de Amerikaanse president het stadje Kenosha, in de staat Wisconsin. Vlak voor het bezoek toonde hij al begrip voor de schutter en sprak hij van zelfverdediging. Iets wat velen tegenspreken.

‘Ik kom hier om de wetshandhaving en de politie te bedanken. Ze zijn ongelofelijk en de Nationale Garde is echt geweldig geweest’, klonk het. Hij veroordeelde ook wat hij de ‘gevaarlijke anti-politie retoriek’ noemde en voegde er aan toe dat Kenosha zonder zijn hulp nu ‘platgebrand’ zou zijn.

Hij beloofde het stadje, waar bepaalde zones erg geleden hebben onder de protesten, weer op te bouwen en meer te investeren in Wisconsin, een staat waar hij in 2016 maar nipt de overwinning behaalde. De protesten, die nog steeds aanhouden, noemde hij ‘binnenlandse terreur’.

Hij benadrukte nogmaals dat hij voor law and order staat en dreigde er zelfs mee om meer federale officieren naar steden te sturen die door Democratische burgemeesters bestuurd worden, zelfs als de lokale functionarissen bezwaar maken. ‘Op een gegeven moment … zullen we het zelf moeten doen’, verklaarde hij.

Institutioneel racisme

Tijdens een rondetafelgesprek in Kenosha vroeg een journalist twee zwarte priesters of ze politiegeweld in de VS als institutioneel racisme aanzien. Trump antwoordde voordat zij dat konden doen. ‘Ik geloof van niet’, zei hij. ‘Ik geloof dat de politie fantastisch werk levert.’ Hij sprak van ‘enkele rotte appels’ binnen de politie, maar ook over goede agenten die snel een beslissing moeten nemen in stressvolle situaties.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft intussen gereageerd op Trumps’ uitspraken in Kenosha. Het Bidencampagneteam ziet het tripje van Trump als ‘een manier om via geweld stemmen te winnen’. Bidens woordvoerster voegde daar aan toe dat ‘Trump er zichzelf niet toe kan brengen het geweld dat hij zelf aanwakkert, te veroordelen’.

Ook protesten in L.A.

Ook in Los Angeles, in de staat Californië, zijn er protesten uitgebroken na geweld van de Amerikaanse politie. Eerder deze week wilden agenten de 29-jarige Dijon Kizzee aanhouden omdat hij met zijn fiets een verkeersovertreding had begaan – het is niet duidelijk welke.

Kizzee gooide daarop zijn fiets op de grond en zette het op een lopen. Tijdens de confrontatie die volgde, sloeg Kizzee volgens het verslag van de politie een agent in het gezicht. Daarbij liet hij enkele kleren die hij vasthield, vallen. De agenten zagen dat er een geweer tussen die kleren zat en schoten de man daarop dodelijk neer.

Foto: AFP

Volgens de advocaat van zijn familie gaat het om meer dan twintig schoten in Kizzee’s rug. In Amerikaanse media ontkent de politie het aantal schoten, maar niet dat hij in de rug werd geschoten. Op de audio van een plaatselijke deurbelvideo, die de Amerikaanse nieuwszender ABC7 kon bemachtigen, zijn zo’n 15 of 16 schoten te horen.

De agenten droegen geen bodycams op het moment van de feiten, wat bij de nabestaanden en de demonstranten vragen oproept. Nog volgens de advocaat, ‘lieten ze Kizzee’s lichaam daar verschillende uren liggen’.