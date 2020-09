Het gaat nog steeds de goede kant uit met de coronacijfers in ons land, enkel in Luik werd een opmerkelijke stijging vastgesteld.

‘De situatie is relatief weinig veranderd in vergelijking met maandag’, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 438 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling van twaalf procent.’

‘Op regionaal niveau zien we vooral een daling in Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de afgelopen week gemiddeld 112 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, een daling van vijftien procent in vergelijking met week ervoor. In Antwerpen waren dat er 84, een daling van 21 procent.’

‘In de andere provincies zien we ook dalingen, behalve in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Vooral in Luik opmerkelijke stijging in absolute cijfers, al valt het in relatieve cijfers wel mee, met gemiddeld 39 nieuwe besmettingen per dag’, aldus Van Gucht.

‘Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld zestien per dag, de week ervoor waren het er nog 22. De afgelopen zeven dagen vielen er gemiddeld vier overlijdens te betreuren, een week ervoor waren dat er zeven.’

‘Mondmasker wordt snel een gezonde gewoonte’

Woordvoerder Yves Stevens kwam terug op de start van het nieuwe schooljaar. ‘Het is verheugend om vast te stellen dat die goed is verlopen, met respect voor de maatregelen. Niet enkel de schooldirecties nemen hun verantwoordelijkheid, ook de leerlingen moeten zich aanpassen. We menen dat het dragen van een mondmasker snel een gezonde gewoonte wordt’, aldus Stevens.

Wel wijst hij op het correct gebruik. ‘We zien nog al te vaak in het straatbeeld dat het masker enkel over de mond wordt gedragen, of ergens hangt te bengelen onder de kin, dan helpt het natuurlijk niet. Draag je masker dus correct.’ Stevens hamert ook op voldoende hygiënische aandacht. ‘Herbruikbare mondmaskers dienen voldoende gewassen te worden. Zorg voor voldoende maskers en een afsluitbaar zakje waarin het masker bewaard kan worden, bijvoorbeeld tijdens de middaglunch.’

Stevens benadrukt ook nog eens dat iedereen zich ook buiten de schoolmuren verantwoordelijk dient te gedragen. ‘De schoolomgeving kan vlak voor of na school druk zijn. Ook ouders horen een masker te dragen, vermijd samenscholingen met andere ouders, respecteer die afstand van anderhalve meter. Leerlingen die zelfstandig naar school gaan, moeten ook masker dragen op het openbaar vervoer en afstand bewaren’, aldus Stevens.

Tot slot nog een goede raad voor iedereen: bij thuiskomst eerst de handen wassen, ‘een gezonde routine die ons allemaal beschermt’.