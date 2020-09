Tennisster Naomi Osaka blijft zich ook tijdens de US Open inzetten voor Black Lives Matter. Dat doet ze subtiel, met mondmaskers waarop de namen van zwarte slachtoffers werden afgedrukt. ‘Misschien gaan kijkers dan hun naam googelen.’

Naomi Osaka verscheen dinsdag op het tenniscourt in New York met een mondmasker waarop de naam van Breonna Taylor stond. Taylor is een van de namen die steeds terugkeert in het Black Lives Matter-debat ...