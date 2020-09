Consumenten keren Oatly de rug toe omdat het investeringsgeld aanvaardde van Blackstone

Het Zweedse Oatly - wiens havermelk steeds meer mensen weet te overtuigen om melk aan de kant te schuiven voor een plantaardig alternatief - ligt onder vuur omdat het geld heeft aangenomen van het investeringsfonds Blackstone, dat wordt gelinkt met ontbossing in het Amazonewoud en Donald Trump.

Oatly, de Zweedse maker van haverdrankjes, heeft deze zomer 200 miljoen dollar vers geld aangetrokken. Tot de investeerders behoren onder anderen televisiester Oprah Winfrey, actrice en overtuigd veganist Natalie Portman en de vroegere Starbucks-topman Howard Schultz. Maar dat ook het Amerikaanse investeringsfonds Blackstone een belang van zeven procent heeft verworven, valt veel van hun klanten zwaar.

Oatly heeft immers steeds de nadruk gelegd op zijn groene imago en wordt door veel veganisten en consumenten die zuivel weren net gekozen omwille van de klimaatvoordelen, terwijl Blackstone ervan wordt beschuldigd Braziliaanse bedrijven te financieren die bomen kappen in het Amazonewoud. Een belangrijke drijfveer voor die bomenkap is land vrijmaken voor sojateelt, die vervolgens wordt gebruikt voor veevoeder in de zuivelindustrie. Alles waar Oatly dus niet voor staat. Blackstone ontkent de beschuldigingen.

Wat niet kan worden ontkend, is dat Blackstone-ceo Stephen Schwarzman ook een belangrijke donor is geweest voor de verkiezingscampagne van Donald Trump, en recent ook drie miljoen dollar schonk aan diens herverkiezingscampagne.

Boycot

Op sociale media wordt opgeroepen tot een boycot. Oatly heeft nog geen officiële mededeling uitgestuurd, maar antwoordt wel op de misnoegde berichten van consumenten die aankondigen dat ze de haverdrankjes niet langer zullen kopen. Daarin benadrukken de medewerkers dat er niets verandert aan het bedrijf zelf en hun missie, en dat het geld hen helpt om hun duurzame boodschap te verspreiden.

‘We begrijpen dat Blackstone een onverwachte keuze is, maar door dit partnership hebben we wel een grote speler in private equity zover gekregen om te investeren in duurzaamheid, en hun doelen en waarden op dezelfde lijn te zetten als die van ons. Dat beschouwen we zelf als een enorme stap voorwaarts’, klinkt een van de berichten.

En nog: ‘Ook groene bedrijven moeten groeien als ze verandering willen brengen, want de klimaatcrisis is niet lokaal, maar globaal. Om te groeien zijn investeringen nodig. Dat we investeringen aannemen, verandert niets aan wie we zijn. Integendeel, we hopen te kunnen aantonen dat een groene investering een geweldige investering is.’

De waarde van het bedrijf werd na de investeringsronde op twee miljard dollar geschat. Oatly overweegt binnen twee jaar naar de beurs te gaan.