US OPEN. Serena Williams stoot door naar tweede ronde

Nadat de 37-jarige Kim Clijsters eervol sneuvelde, heeft de 38-jarige Serena Williams (WTA 8) zich dinsdag wel geplaatst voor de tweede ronde van de US Open.

Het Amerikaanse derde reekshoofd versloeg haar landgenote Kristie Ahn (WTA 96) in twee sets met 7-5 en 6-3. De wedstrijd in het Arthur Ashe-stadion in New York duurde een uur en 21 minuten.

In de tweede ronde treft de 23-voudige grandslamkampioene de 26-jarige Russin Margarita Gasparyan (WTA 117), die in de eerste ronde Monica Puig (WTA 91) uit Puerto Rico versloeg met 6-3, 6-7 (0/7) en 6-0. In New York mikt Serena Williams op een 24e grandslamtitel in het enkel, waarmeer ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren.

Serena Williams’ zus Venus (WTA 67) strandde in de eerste ronde. Ze moest met 6-3 en 7-5 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Karolína Muchová (WTA 26).

Medvedev zonder problemen

Bij de mannen stootte Daniil Medvedev (ATP 5) eenvoudig door naar de tweede ronde. De Rus, het derde reekshoofd en vorig jaar finalist op Flushing Meadows, won met 6-1, 6-2 en 6-4 van de Argentijn Federico Delbonis (ATP 79). In de tweede ronde wacht de Australiër Christopher O’Connell (ATP 116). Die schakelde de Serviër Laslo Djere (ATP 81) uit: 4-6, 6-4, 7-6 (7/2) en 6-4.