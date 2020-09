Dj Erick Morillo, bekend van ‘I like to move it’, overleden

De Amerikaanse dj en muziekproducer Erick Morillo is op 49-jarige leeftijd overleden. Volgens tabloidsite ‘TMZ’ werd zijn lichaam dinsdagochtend gevonden in zijn huis in Miami Beach, Florida. De doodsoorzaak is nog onbekend.

De artiest werd wereldberoemd door de hit ‘I like to move it’ uit 1993. Het nummer, dat hij uitbracht onder de artiestennaam Reel 2 Real, stond wereldwijd wekenlang bovenaan de hitlijsten. Later werd het lied opnieuw een hit toen het werd gebruikt in de animatiefilm Madagascar (2005).

Morillo won drie keer de DJ Award voor beste house-dj en drie keer de prijs voor Best International DJ. De laatste keer kreeg de Amerikaan de prijs in 2009.

De producer kwam een paar weken geleden in het nieuws toen hij werd aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Volgens AFP had hij vrijdag voor de rechtbank moeten verschijnen, nadat een vrouw hem heeft beschuldigd van verkrachting terwijl ze sliep.