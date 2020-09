Kim Clijsters strandt in eerste ronde US Open

Ondanks een voortreffelijke eerste set, waarin ze domineerde als vanouds, kon Kim Clijsters tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 29) ook haar derde WTA-duel van de Kimback niet winnen. Tot 5-5 in de tweede set bleef ze voluit in de wedstrijd, maar vanaf dan nam de 12 jaar jongere Russin over: 6-3, 5-7, 1-6. Voor het eerst sinds Roland-Garros 2000 struikelt Clijsters in de eerste ronde van een major.

In haar vorige levens baadde zij – als lokale sweetheart en/of titelverdedigster – meestal in de adoratie van de gigantische Arthur Ashe-kuip, het grootste tennisstadion ter wereld, het sportieve equivalent van Madison Square Garden. Maar in de zomer van 2020 is alles anders, ook dit. De rock-’n-rollsfeer van een avondmatch op de US Open – zo geliefd bij Clijsters – was vervangen door kille stilte, maar dat maakte Clijsters’ zaak niet. Ze stormde fors uit de startblokken en ging al in het vierde game doorheen de opslag van Alexandrova, die bij momenten machteloos moest toekijken hoe Clijsters’ messcherpe forehands haar teisterden: 4-1.

Zo hard, zo diep en zo juist: ook anno 2020 kunnen weinig concurrenten daarmee wedijveren. Na een heerlijke volley dook zelfs voor het eerst het bekende vuistje op, even later gevolgd door dat andere handelsmerk, de split. Niet zo diep als in haar topjaren, maar toch. Het vijfde setpunt was het goede: 6-3. In de eerste matchen van haar Kimback, tegen Garbine Muguruza in Dubai en Johanna Konta in Monterrey, had ze al straffe momenten gekend, maar dit lag toch nog een stuk hoger.

In de tweede set kon Clijsters dat niveau evenwel niet meer constant vasthouden, terwijl Alexandrova haar zenuwlast beter onder controle kreeg. Zo ging de strijd gelijk op tot 3-3. Clijsters rateerde in het zevende game een breakkans: geen 4-3, wel 3-4. En ook bij 5-5 waren er mogelijkheden voor de Limburgse. Met een sublieme lob werkte ze nog wel een setpunt weg, maar dat was slechts uitstel: 5-7.

Belopen

Kon Clijsters, die voor het eerst in een officiële kamp de stemmige zwarte outfit van haar nieuwe kledingsponsor Full Court Stop droeg, het in de derde set tegen de 12 jaar jongere Alexandrova blijven belopen? Het voormalige nummer 1 ging wel nog door de opslag van haar tegenstander, maar de Russische prikte terug met een tegenbreak naar 2-1. Het verval had zich dan al ingezet. Clijsters’ opslag verloor – die buikspierblessure? – veel van zijn kracht, de mobiliteit zakte weg en de ballen die in de eerste set binnen vielen, waaiden nu buiten. Alexandrova greep voluit haar kans: 1-6.

Bijna even belangrijk als deze wedstrijd zal het gevoelen the day after zijn. Na Dubai en Monterrey kampte ze met kniepijnen terwijl de World Team Tennis-matchen haar haperende buikspieren bezorgden. Afwachten wat het nu wordt. En mag ze in haar volgende tornooi eindelijk eens een wat mildere loting hebben?