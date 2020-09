Gevangeniscommandant van Rode Khmer overleden

In Cambodja is ‘Kameraad Duch’, die een van de grootste gevangenissen en marteloorden van de Rode Khmer leidde, overleden. Dat heeft de woordvoerder van het Cambodjatribunaal gemeld.

Duch - wiens echte naam Kaing Guek Eav is - werd 77 jaar. Hij overleed in een ziekenhuis. Meer details over de omstandigheden van zijn dood zijn niet bekendgemaakt.

In de jaren zeventig was Duch de commandant van de beruchte gevangenis Tuol Sleng (S-21), waar tegenstanders van de Rode Khmer terechtkwamen. Hij was de eerste leider van het communistische regime die door het Cambodjatribunaal werd veroordeeld: hij kreeg in eerste aanleg 30 jaar cel in 2010, maar werd in beroep in 2012 tot levenslang veroordeeld.