Inter sluit komst van Lionel Messi uit, maar Radja Nainggolan kan wel eens blijven: “Er is een verschil met vorig jaar”

Internazionale, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, zal Lionel Messi niet aantrekken. Dat bevestigde sportief directeur Piero Ausilio aan Sky Sports.

“Ik weet niet waar dat idee vandaan komt”, aldus Ausilio. “Elke trainer of voorzitter zou Messi in zijn ploeg willen, maar de realiteit is anders. Wij begeven ons voorzichtig op de transfermarkt en zijn afhankelijk van het verkopen van spelers vooraleer opnieuw te investeren in de ploeg.”

Inter werd de voorbije week meermaals in verband gebracht met Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler wil FC Barcelona verlaten en kwam de voorbije dagen niet opdagen voor de eerste trainingen bij zijn club.

Ausilio liet wel weten dat Inter momenteel onderhandelt met AS Roma over de transfer van verdediger Aleksandar Kolarov. Hij sloot ook uit dat Lautaro Martinez de club zou verlaten. De spits wordt al maanden gelinkt aan een overgang naar Barcelona.

Nainggolan

En wat met Radja Nainggolan? De middenvelder speelde een knap seizoen bij Cagliari, maar een definitieve transfer ligt moeilijk wegens de beperkte financiële middelen op Sardinië. En dus is het best mogelijk dat ‘Il Ninja’ zijn kans krijgt bij de Nerazzurri.

“Cagliari wilde Nainggolan graag opnieuw huren maar Inter wil hem liefst verkopen”, aldus transferexpert Gianluca Di Marzio. “Hij heeft zich intussen beschikbaar gesteld voor Antonio Conte. Het grote verschil ten opzichte van vorig jaar (toen Nainggolan samen met Ivan Perisic en Mauro Icardi weg moest, red.) is dat Nainggolan deze keer wel kan deelnemen aan de tactische trainingen. Als hij de trainer kan overtuigen door zijn inzet, dan kan hij zijn kans wel eens krijgen want hij heeft eigenschappen die gevraagd worden door Conte.”

Inter wordt dan ook zwaar gelinkt aan Arturo Vidal. Een gelijkaardige speler als Nainggolan en die weg mag bij FC Barcelona. Ook Ivan Perisic zou trouwens kunnen blijven als er geen “adequaat bod” komt voor de flankaanvaller die de treble won op huurbasis bij Bayern. Al sloot Di Marzio af met iets minder goed nieuws. “In principe kan bijna elke speler weg bij Inter bij een goed bod. Zelfs spelers die pas recent gehaald werden, zoals Christian Eriksen.”