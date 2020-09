Denemarken beschouwt seks zonder wederzijdse toestemming binnenkort officieel als verkrachting

Denemarken definieert verkrachting binnenkort als de afwezigheid van directe of indirecte wederzijdse instemming. Tot nu was er geen duidelijke definitie en moest er dwang of geweld aan te pas komen. De regering van premier Mette Frederiksen wil dat veranderen.

‘Dit is een van de grootste overwinningen voor gendergelijkheid in Denemarken in lange tijd’, zei minister van Justitie Nick Haekkerup. Verkrachting zal niet langer gedefinieerd worden als het resultaat van dwang, geweld of het ontbreken van instemming omdat het slachtoffer bijvoorbeeld geïntoxiceerd was. In alle gevallen waar er geen sprake is van instemming - of die nu expliciet gegeven wordt of indirect via lichaamstaal - zal de seksuele handeling beschouwd worden als verkrachting. Het gestelde misdrijf zal wel nog steeds moeten worden bewezen.

Vrouwenorganisaties juichten het initiatief reeds toe. In buurland Zweden is sinds 2018 een gelijkaardige wet van kracht, waardoor het aantal veroordelingen voor verkrachting er met 75 procent gestegen is - van 190 in 2017 naar 333 in 2019.

Denemarken wordt bestuurd door een minderheidsregering van sociaaldemocraten. De regering-Frederiksen heeft voor haar voorstel de steun gekregen van drie andere partijen en heeft daardoor een meerderheid. Tegen het einde van het jaar zou de wet goedgekeurd moeten raken in het Folketing, het Deense parlement.

Ook in België is toestemming een vereiste en moet er niet per se sprake van dwang of geweld zijn. In het Belgische Strafwetboek staat verkrachting als volgt omschreven: ‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.’ Verkrachting wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar, met verzwarende omstandigheden kan dat oplopen tot zelfs dertig jaar.