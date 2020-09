Leerlingen buitengewoon onderwijs tot 5 uur per dag onderweg naar school: ‘Absurde maatregelen met absurde gevolgen’

’s Ochtends de bus nemen om 6.15 uur, en ’s avonds om 18.30 uur weer afstappen: sinds gisteren is het dagelijkse kost voor sommige leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Omdat scholieren uit het lager en het middelbaar door de coronaregels niet meer samen op de bus mogen, zitten sommigen tot 2,5 uur op de bus. Enkele reis. Om dat probleem adequaat op te lossen, zijn vijfhonderd extra bussen nodig. Maar daarvoor zijn niet genoeg chauffeurs en begeleiders.

‘Als ik doe alsof ik keelpijn heb, dan moet ik toch niet naar school hé mama? Dat vroeg ze me toen ze hoorde dat de bus haar al om 6.40 uur zou oppikken. Vorig jaar was het 7.30 uur, dat was nog te doen ...