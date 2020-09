Doku was “geschokt” toen hij naam bij Rode Duivels zag: “Ik dacht dat die tag op Twitter over de beloften ging”

Jérémy Doku is deze week, samen met zijn ploegmaat bij Anderlecht Landry Dimata, nieuwkomer bij de Rode Duivels. De achttienjarige flankaanvaller stond dinsdag de pers te woord in Tubeke en vertelde verbaasd te zijn over zijn selectie. “Ik was geschokt toen ik mijn naam op de lijst zag staan”, klonk het.

De Rode Duivels bereiden in Tubeke hun wedstrijden in de Nations League tegen Denemarken (5 september) en IJsland (8 september) voor. “Er waren op voorhand geen signalen gekomen dat ik opgeroepen kon worden”, vertelde Doku. “Eerlijk gezegd was ik geconcentreerd op de wedstrijd met de nationale beloften tegen Duitsland. Ik lag op de kinétafel toen de selectie bekend werd. Ik was getagd op Twitter, maar dacht het om een selectie voor de beloften ging. Pas later zag ik de foto, ik was geschokt om mijn naam op de lijst te zien staan.”

Volwaardig lid van de groep voelt de jonge Anderlecht-aanvaller zich nog niet. “Ik ben nog niet helemaal Rode Duivel, ik moet nog integreren. Daar is tijd voor nodig.” Hoewel er zich speelkansen lijken aan te dienen, focust Doku zich in de eerste plaats op de trainingen. “Ik ben een dribbelaar en heb dus altijd van Eden Hazard gehouden. Ik ga goed op hem letten tijdens de trainingen. Ik ben hier om te leren.” Op termijn liggen de ambities hoger dan alleen maar bijleren. “Ik ben een winnaar, dus ik hoop dat dit maar een begin is. Ik wil bij de ploeg blijven en prijzen pakken.”

Doku had het ook over zijn keuze voor België, want hij is met zijn dubbele nationaliteit ook oproepbaar voor Ghana. “Ik ben begonnen bij de U15 van de Rode Duivels en heb altijd in België gewoond en gespeeld, dus ik wil ook eindigen bij de Duivels”, redeneerde hij.

Foto: BELGA

Anderlecht

Er kwamen ook vragen over de opvallende keuze van bondscoach Robert Martinez om liefst vijf spelers van Anderlecht op te roepen. Ondertussen zijn Elias Cobbaut en Hendrik Van Crombrugge wel al afgevallen met blessures. Doku, Dimata en Yari Verschaeren blijven over. “Alle spelers zijn geselecteerd op basis van hun individuele kwaliteiten”, relativeerde Doku de kritiek op de bondscoach. Dimata vulde aan: “Bravo voor de club en de opleiding in Anderlecht. Een goeie zaak voor ons.”

Doku had het tot slot over zijn coach, Vincent Kompany, die er niet meer bij is bij de Duivels. “Dat is jammer, want het is een uitmuntende speler. Het was leuk geweest om hem erbij te hebben. Hij heeft ons wel succes gewenst voor we vertrokken”, besloot de dribbelkont.