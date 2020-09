Vlamingen over hun vriend Jozef Chovanec: ‘Agressief? Hij was bijna priester geworden’

‘Jozef Chovanec kon ons land niet loslaten.’ De vele Vlaamse vrienden die Chovanec had, kunnen niet begrijpen wat de vriendelijke Slovaak in 2018 in Charleroi is overkomen. Om met alle geruchten komaf te maken, schetsen ze zijn portret. ‘Dat Jozef agressief zou geworden zijn? Daar geloven we niets van. Hij was bijna priester geworden.’