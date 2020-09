Zowel Nederland als Duitsland eist nog steeds een quarantaine voor wie vanuit de provincie Antwerpen het land binnenkomt. Maar daar komt mogelijk verandering in, nu de coronacijfers in Antwerpen fors dalen. Buitenlandse Zaken vraagt haar ambassades om de Antwerpse zaak te bepleiten.

Volgens ooggetuigen zitten restaurants net over de Nederlandse grens vol met Belgen van even verderop en ook aan Nederlandse kassa’s is het naar verluidt niet moeilijk om Antwerpse of Kempense klanken ...