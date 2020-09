Trump suggereert dat Biden gecontroleerd wordt door ‘donkere krachten’

Volgens Amerikaans president Donald Trump trekken vreemde, donkere krachten vanuit de schaduw aan de touwtjes van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. Dat zei hij in een interview met Fox News.

Dat Trump uithaalt naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden is al enige tijd schering en inslag. Zo noemde hij de voormalige vicepresident al meermaals ‘sleepy Joe’ en suggereerde hij dat Biden mentaal niet in staat is het land te leiden. Maar in een interview met Fox News haalt de Amerikaanse president toch wel zeer grof geschut boven om zijn tegenstander weg te zetten. Tegenover journaliste Laura Ingraham beweerde Trump dat ‘donkere krachten’ Biden controleren. Hij beschreef het als ‘mensen waarvan je nog nooit gehoord hebt en die vanuit donkere schaduwen opereren.’

Dat die opmerking als een mogelijke samenzweringstheorie klinkt, deert Trump niet. In een verdere reactie legde de Republikein uit dat het ging om mensen die ‘de straat opkomen en de straat controleren.’ Daarmee verwijst hij wellicht naar de recente Black Lives Matter-betogingen en de onrust die in veel Amerikaanse steden heerst.

Volgens Trump waren dergelijke mensen laatst ook op weg naar de Republikeinse conventie. ‘Het vliegtuig zat vol met gespuis in donkere, zwarte uniformen.’ Een vraag om meer verduidelijking bleef onbeantwoord. ‘Dat vertel ik later nog wel eens’, riposteerde Trump. Volgens de president wordt de zaak onderzocht.