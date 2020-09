Didier Reynders genoemd als kandidaat om Hogan op te volgen

De Europese Volkspartij (EVP) houdt vast aan de portefeuille Handel. Dat verkleint de promotiekansen van Didier Reynders.

‘Geen enkele commentaar. Ik heb daarover niets te zeggen.’ De woordvoerder van Europees Commissaris van Justitie Didier Reynders (MR) reageerde kort op het gerucht dat diens naam circuleert om Europees Commissaris voor Handel te worden.

De Ier Phil Hogan moest vorige week ontslag nemen uit die topfunctie omdat hij tijdens zijn vakantie de coronaregels met voeten had getreden en daarover slechts mondjesmaat had gecommuniceerd tegenover Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Zij verwacht van de Ierse regering twee namen (een man en een vrouw) van mogelijke opvolgers van Hogan, zodat ze een keuze kan maken.

Maar de kans dat Ierland de belangrijke portefeuille van Handel behoudt, is eerder klein, valt te horen. Veel zal afhangen van het politieke gewicht van de kandidaat, en dan nog beslist Von der Leyen autonoom over de toewijzing van de post.

Haantjesgedrag

Dankzij zijn profiel circuleert de naam van Didier Reynders (MR) in het Berlaymontgebouw. Met zijn ervaring als voormalig Belgisch minister van Financiën, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel is hij ‘de logische keuze’, vertelde een EU-ambtenaar anoniem aan de gezaghebbende ­Financial Times. Het gerucht circuleert hardnekkig, en er bestaat geen twijfel over dat Reynders zelf geïnteresseerd is. Als Commissaris voor Justitie valt hij onder vicevoorzitter Vera Jourova en heeft hij moeite om uit de verf te komen.

Anderen geven hem weinig kans. Binnen de Commissie zoekt Reynders graag het gezelschap op van de Franse Commissaris Thierry Breton, en hun haantjesgedrag valt niet bij iedereen in de smaak. Maar zijn belangrijkste nadeel is dat de christendemocratische EVP niet van plan is de portefeuille aan een liberaal te laten. ‘Deze functie is cruciaal voor onze fractie en we willen ze behouden’, zei de Luxemburgse EVP’er Christophe Hansen, die coördinator voor handelsdossiers is binnen de christendemocratische fractie. De opvolger van Hogan moet groen licht krijgen van het Europees Parlement.