Tour de France: Van Aert levert ijzersterk werk in slotklim, Primoz Roglic triomfeert

Primoz Roglic won de vierde rit in de Tour, met aankomst op Orcières-Merlette. Tot 1,5 kilometer voor de eindmeet bepaalde Wout Van Aert het tempo en plaveide zo de weg voor zijn ploegmaat Roglic. Julian Alaphilippe blijft leider.

Gele trui: Julian Alaphilippe

Groene trui: Peter Sagan

Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Witte trui: Marc Hirschi

Pech voor Tiesj Benoot, sterk werk van Van Aert

Meteen na de start kozen zes renners voor de aanval: onze landgenoot Tiesj Benoot (Sunweb), De Duitser Nils Politt en de Let Krists Neilands (Israel-Start Up Nation) en de Fransen Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) en Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale). Die laatste stond op 3’53” van leider Alaphilippe en was even virtueel leider, maar de troepen van Deceuninck – Quick-Step verkleinden de kloof en hielden de situatie onder controle. In de afdaling van de Col du Festre, op zo’n 80 km van de finish, weg van zijn vijf medevluchters maar de rest liet niet begaan.

Na wat speldenprikken werkte het zestal dan toch verder samen, maar in de afdaling van de Côte de l’Aullagnier, op zo’n 25 km van de finish, vloog Benoot over de vangrail. De schade leek mee te vallen en met een andere fiets kon hij verder. Hij werd wel ingelopen door het peloton en even later moesten vooraan ook Politt en Burgaudeau lossen op de Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Waarna Neilands solo ging. Maar in het begin van de slotklim naar Orcières-Merlette werden eerst Pacher en Vuillermoz en daarna Neilands gegrepen. Eerst Devenyns en daarna Jungels bepaalden het tempo.

Op 4,5 km van de top demarreerde Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) maar zijn aanval was snel afgelopen. Wout van Aert bepaalde plots het tempo voor de kopmannen van Jumbo-Visma. Hij hield dat knap vol tot 1,5 km van de finish, waarna ploegmaat Sepp Kuss overnam. Finaal werd er gespurt. Mede dankzij de topprestatie van Wout Van Aert wist zijn ploegmaat, de Sloveense Primoz Roglic, het laken naar zich toe te trekken vlak voor de finish. Hij won voor Tadej Pogacar.

Wat deden de favorieten?

De klim was niet lang genoeg en te gelijklopend om grote verschillen te maken. De meeste favorieten verloren dan ook geen tijd. Emanuel Buchmann en Enric Mas verloren toch negen seconden, Alejandro Valverde 21 en Richard Carapaz 28, net als het Colombiaans EF-duo Martinez en Higuita.

Rituitslag: